Пользователей рассмешила реакция собаки на удар котенка

Пользователи социальных сетей не смогли удержаться от смеха при просмотре нового видео с забавной реакцией огромного пса на удар котенка.

На опубликованных кадрах можно увидеть гигантскую собаку, сидящую на диване возле окна, по подоконнику которого гуляет котенок. В определенный момент пес подносит свою морду прямо к коту и тот мгновенно ударяет ее лапой. Собака быстро отстраняется от окошка, а затем начинает с опаской поглядывать на пушистого соседа.

Под роликом начали появляться различные комментарии от пользователей. В одном из них было отмечено, что кошки всегда оказываются главными в доме, причем независимо от того, насколько они меньше собак.