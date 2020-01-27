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Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за очередное похудение

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Полина Гагарина, отдыхающая на Мальдивах, вызвала у поклонников беспокойство своей фигурой. Певица делится с поклонниками своими фотографиями в Instag

Полина Гагарина, отдыхающая на Мальдивах, вызвала у поклонников беспокойство своей фигурой.

Певица делится с поклонниками своими фотографиями в Instagram. Благодаря снимкам, где она позирует в открытых нарядах или купальниках, подписчики заметили, что Полина похудела ещё больше. Согласно её словам, за новогодние праздники она похудела на пять килограмм, и сейчас её вес составляет столько же, сколько в 23 года.

Пользователи Сети уверены, что Гагарина переусердствовала с похудением, и сейчас её тело выглядит практически как у мальчика, у неё торчат рёбра, и в целом, она напоминает человека, страдающего анорексией. Поклонники просят певицу остановиться, однако она не собирается расставаться с тренировками и правильным питанием, так как не хочет возвращаться в прежнюю форму — в начале своей карьеры Полина весила на 40 килограмм больше.

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