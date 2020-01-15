Похудевшая Полина Гагарина была раскритикована поклонниками за плоскую фигуру

После завершения шоу «Голос» ведущая Полина Гагарина отправилась на новогодние праздники на Мальдивы, откуда периодически делится с поклонниками фотографиями.

Новые пляжные снимки вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. На фото Полина, облачённая в купальник-бикини, позирует на фоне белоснежного пляжа, синего моря и зелёных пальм, демонстрируя свою фигуру. В комментарии певица рассказала о детском клубе, который посещает её дочь Мия, и о проведении времени со своей мамой игрой в теннис.

В комментариях поклонники отметили заметно постройневшую фигуру Гагариной, однако она пришлась по вкусу не всем. Некоторые критически заметили, что Полина сильно исхудала и стала похожа на доску, а также у неё куда-то пропала грудь.

Другие подписчики встали на защиту Гагариной, сообщив, что у неё великолепная фигура, и отметив, что большая грудь имеет склонность терять свою форму, а Полине это не грозит.