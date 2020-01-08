Под Тюменью сотрудники ДПС избили водителя и его жену

В ночь на 5 января на автодороге под Тюменью работники ДПС избили семейную пару, которую впоследствии попытались обвинить в том, что она оказала сопротивление стражам правопорядка.

В СМИ сообщают, что мужчина забрал супругу и ее подружек с праздника, а затем начал развозить по домам. Вскоре автомобиль остановили сотрудники патрульной службы. Жительница Тюмени отметила, что правоохранители не показали своих документов и стали вытаскивать ее мужа из автомобиля. Тот начал кричать, что выйдет сам, но они не слушали его. Женщина вышла из машины, чтобы защитить супруга, но ее схватили за волосы и стали избивать.

Потом работники ДПС посадили мужчину в свое авто и отвезли его на медицинское освидетельствование. Не обнаружив в его крови алкоголь, полицейские решили обвинить тюменцев в оказании им сопротивления. От наказания их спасли снятые побои и ролик с задержанием. Однако никакой ответственности сотрудники полиции не понесли.