Здесь рождаются новости.

Под Тюменью сотрудники ДПС избили водителя и его жену

Дата:
В ночь на 5 января на автодороге под Тюменью работники ДПС избили семейную пару, которую впоследствии попытались обвинить в том, что она оказала сопро

В ночь на 5 января на автодороге под Тюменью работники ДПС избили семейную пару, которую впоследствии попытались обвинить в том, что она оказала сопротивление стражам правопорядка.

В СМИ сообщают, что мужчина забрал супругу и ее подружек с праздника, а затем начал развозить по домам. Вскоре автомобиль остановили сотрудники патрульной службы. Жительница Тюмени отметила, что правоохранители не показали своих документов и стали вытаскивать ее мужа из автомобиля. Тот начал кричать, что выйдет сам, но они не слушали его. Женщина вышла из машины, чтобы защитить супруга, но ее схватили за волосы и стали избивать.

Потом работники ДПС посадили мужчину в свое авто и отвезли его на медицинское освидетельствование. Не обнаружив в его крови алкоголь, полицейские решили обвинить тюменцев в оказании им сопротивления. От наказания их спасли снятые побои и ролик с задержанием. Однако никакой ответственности сотрудники полиции не понесли.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Тверской области в больнице избили врача-травматолога
  2. ВИЧ-инфицированная женщина переспала с 13-летним сыном подруги в Татарстане
  3. Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Эти новости могут вас заинтересовать

«Часы Судного дня»: стрелки приблизились к «полуночи» еще на 30 секунд

Российские ученые надеются найти образцы внеземной жизни во льду Антарктиды

Ученые: Европу ждут ежегодные разрушительные наводнения

В Италии во время просмотра порнофильма умер пенсионер

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках