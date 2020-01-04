Певца Рода Стюарта арестовали за нападение на детской вечеринке в США

Работники правоохранительных органов арестовали Рода Стюарта, певца из Великобритании, набросившегося на охранника на детской вечеринке, прошедшей в Соединенных Штатах.

Происшествие случилось в штате Флорида в канун Нового года. Между исполнителем и охранником возник конфликт, когда Стюарт вместе со своим сыном и несколькими детьми попробовал пройти на частную вечеринку. Семейство отказывалось уходить, а потом певец ударил охранника в грудь.

Приехавшие на место инцидента полицейские задержали хулиганов и доставили их в участок. Позднее 74-летний исполнитель попросил извинение у охранника. Однако потерпевший планирует выдвинуть обвинения в адрес знаменитости.