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Певца Рода Стюарта арестовали за нападение на детской вечеринке в США

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Работники правоохранительных органов арестовали Рода Стюарта, певца из Великобритании, набросившегося на охранника на детской вечеринке, прошедшей в С

Работники правоохранительных органов арестовали Рода Стюарта, певца из Великобритании, набросившегося на охранника на детской вечеринке, прошедшей в Соединенных Штатах.

Происшествие случилось в штате Флорида в канун Нового года. Между исполнителем и охранником возник конфликт, когда Стюарт вместе со своим сыном и несколькими детьми попробовал пройти на частную вечеринку. Семейство отказывалось уходить, а потом певец ударил охранника в грудь.

Приехавшие на место инцидента полицейские задержали хулиганов и доставили их в участок. Позднее 74-летний исполнитель попросил извинение у охранника. Однако потерпевший планирует выдвинуть обвинения в адрес знаменитости.

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