Певица Алсу ответила на критику вокальных данных своей дочери

Певица Алсу в своём Instagram выложила видеозапись со своей дочерью Микеллой, играющей на рояле и исполняющей песню «Любовь настала».

Среди множества оценивших исполнение подписчиков певицы нашлись и недовольные. Так, одна из подписчиц указала, что у Микеллы слабый голос, не подходящий для сцены, и её дочь поёт лучше, хотя и её она не одобряет.

Некоторые отметили, что Микелла не попадает в ноты, и её чего-то не хватает для её исполнения. Также подписчики напомнили о ситуации с накруткой голосов в шоу «Голос», после которой, как сообщается, любовь зрителей Алсу и Микелле будут очень трудно заслужить.

Алсу не стала пропускать подобные высказывания и сообщила в ответ, что её дочь в одобрении подписчиков точно не нуждается.

Кроме того, критика возмутила и других пользователей Сети, отметивших, что нельзя писать гадости в адрес детей, тем более на страницах их родителей — это говорит об отсутствии ума и воспитания. Также некоторые пожалели дочь подписчицы, которой с самого детства обламывают крылья.