Здесь рождаются новости.

Певица Алсу ответила на критику вокальных данных своей дочери

Дата:
Певица Алсу в своём Instagram выложила видеозапись со своей дочерью Микеллой, играющей на рояле и исполняющей песню «Любовь настала». Среди

Певица Алсу в своём Instagram выложила видеозапись со своей дочерью Микеллой, играющей на рояле и исполняющей песню «Любовь настала».

Среди множества оценивших исполнение подписчиков певицы нашлись и недовольные. Так, одна из подписчиц указала, что у Микеллы слабый голос, не подходящий для сцены, и её дочь поёт лучше, хотя и её она не одобряет.

Некоторые отметили, что Микелла не попадает в ноты, и её чего-то не хватает для её исполнения. Также подписчики напомнили о ситуации с накруткой голосов в шоу «Голос», после которой, как сообщается, любовь зрителей Алсу и Микелле будут очень трудно заслужить.

Алсу не стала пропускать подобные высказывания и сообщила в ответ, что её дочь в одобрении подписчиков точно не нуждается.

Кроме того, критика возмутила и других пользователей Сети, отметивших, что нельзя писать гадости в адрес детей, тем более на страницах их родителей — это говорит об отсутствии ума и воспитания. Также некоторые пожалели дочь подписчицы, которой с самого детства обламывают крылья.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Пермском крае многодетная мать задушила двоих своих детей
  2. Беспилотник MQ-1C превратят в носителя дронов и наводчика ракет
  3. Наталья Бочкарева решила продать свой «легендарный» Кадиллак

Эти новости могут вас заинтересовать

Водитель из Мурома, совершивший ДТП со смертельным исходом, осужден на 5,5 лет

Поклонники оценили яркие дизайнерские наряды Риты Дакоты

Россия поставит Сирии зенитные комплексы С-300 на безвозмездной основе

Сборная России уступила победу в матче со сборной Уругвая

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках