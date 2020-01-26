Песня из фильма «Соник в кино» неожиданно стала «вирусной»

Заглавная песня из первого трейлера предстоящего фильма «Соник в кино» стала вирусной и разошлась по всему интернету.

В видеозаписи, созданной под композицию, представлены моменты сражения Соника из разных игр с механизмами доктора Эггмана-Роботника, а также, как было замечено, в тексте присутствуют неоднозначные строки, повествующие о том, что «дамы сердца любят мою скорость».

Как отмечается, композиция была включена в официальный саундтрек фильма, который выйдет в прокат уже 20 февраля 2020 года. Песня была написана в сотрудничестве разных музыкантов.

Изначально в предстоящем фильме дизайн ежа Соника значительно отличался от того, что будет в фильме, но после критики фанатов его в срочном порядке начали менять. Сейчас же стало известно, что студия, которая обновила дизайн, была закрыта из-за «более привлекательных возможностей в других местах».