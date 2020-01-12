Павел Глоба: три знака Зодиака ждет период денежной полосы

Павел Глоба, популярный астролог из РФ, назвал 3 знака Зодиака, которых ждет денежная полоса в отрезок времени между 13 и 23 января.

По словам специалиста, первым таким знаком является Скорпион. Люди, родившиеся под ним, получат массу новых возможностей для обогащения. Они поймут, что им необходимо сделать, чтобы деньги начали сами течь им в руки, и получат возможность тратить их на любые нужды. Лучший момент для этого появится 15 января.

Следующий знак – Рыбы. Наконец-то Рыбам улыбнется удача, и они перестанут жить с зарплаты на зарплату. В отмеченный период времени у них возникнет дополнительный источник заработка. Им следует также подумать о смене места работы. Затем идут Тельцы, которые смогут в полной мере реализовать свои таланты и умения, чтобы получить значительную выгоду.