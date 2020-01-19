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Оставшиеся без присмотра родителей дети застряли на балконе многоэтажки в Рязани

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В городе Рязань вчера, 18 января, в вечерние часы прохожие заметили на балконе пятиэтажного здания, расположенного на улице Юбилейной, детей, которые

В городе Рязань вчера, 18 января, в вечерние часы прохожие заметили на балконе пятиэтажного здания, расположенного на улице Юбилейной, детей, которые не могли попасть домой.

Представители управления МВД по Рязанской области сообщили о том, что рядом с многоквартирным домом проходила женщина и услышала крики детей, которые звали на помощь. После этого она тут же позвонила в службу спасения. Работники МЧС приехали к месту инцидента и вызволили двух мальчиков в возрасте 4-х и 5 лет из ловушки.

Позднее работники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой выяснили, что в тот момент времени родителей мальчиков не было дома. В настоящее время их здоровью и жизни ничего не угрожает.

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