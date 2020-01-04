Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4

В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.

На появившихся фотографиях можно увидеть, что панель приборов автомобиля теперь похожа на щиток, используемый в Vesta. Центральная консоль получила увеличенные дефлекторы вентиляции, систему управления климатом с шайбами (раньше использовались ползунки) и глянцевые вставки. Подстаканники теперь расположены ближе к пассажирскому сидению.

В Интернете также гуляют слухи о том, что у автомобиля появится бампер с противотуманниками, задний диван с подголовниками, большая антенна и модифицированная отопительная система. Продажи новинки должны стартовать в начале текущего года.