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Опубликовано видео с гулявшей по аэропорту голой женщиной

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В Интернете появился видеоролик, на котором можно увидеть, как по одному из американских аэропортов разгуливает обнаженная женщина. На опубликованных

В Интернете появился видеоролик, на котором можно увидеть, как по одному из американских аэропортов разгуливает обнаженная женщина.

На опубликованных кадрах показано, как неизвестная девушка расхаживает по залу, где выдают багаж, а потом снимает с себя купальный костюм, кидает его на пол и продолжает идти вперед, не обращая внимания на ошарашенных пассажиров. Один из свидетелей произошедшего при этом отмечает, что женщине, скорее всего, нездоровилось.

Позднее стало известно, что данное происшествие случилось 13 января примерно в двенадцать часов ночи в аэропорту американского города Майами (штат Флорида). В СМИ сообщают, что хулиганку задержали. Сейчас правоохранители планируют отправить ее на проведение психиатрической экспертизы.

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