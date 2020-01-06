Опубликован ТОП-3 самых доступных японских купе 90-х годов

Эксперты издания «Автоновости» разместили список из самых доступных купе, выпущенных в Японии в 1990-х годах.

На третьей строчке оказалась модель Toyota Corolla Levin, обладающая превосходной управляемостью и мощным 165-сильным 1,6-литровым двигателем. До 100 км/ч этот автомобиль способен разогнаться всего за 8 секунд. Затем идет купе Honda Prelude, обладающее довольно длинным кузовом и форсированным мотором объемом 2,2 литра и мощностью 200 «лошадок». Это недорогое авто способно достичь первой сотни за 7 секунд.

Однако наиболее привлекательным и популярным автомобилем данного класса, конечно же, является Mitsubishi Eclipse. Несмотря на почтенный возраст, он все еще обладает красивым внешним видом и превосходными характеристиками. В продаже вполне можно найти вариант с 230-сильным мотором объемом 2,0 литра за 300-350 тысяч рублей.