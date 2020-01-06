Здесь рождаются новости.

Опубликован ТОП-3 самых доступных японских купе 90-х годов

Дата:
Эксперты издания «Автоновости» разместили список из самых доступных купе, выпущенных в Японии в 1990-х годах. На третьей строчке оказалась модель Toyo

Эксперты издания «Автоновости» разместили список из самых доступных купе, выпущенных в Японии в 1990-х годах.

На третьей строчке оказалась модель Toyota Corolla Levin, обладающая превосходной управляемостью и мощным 165-сильным 1,6-литровым двигателем. До 100 км/ч этот автомобиль способен разогнаться всего за 8 секунд. Затем идет купе Honda Prelude, обладающее довольно длинным кузовом и форсированным мотором объемом 2,2 литра и мощностью 200 «лошадок». Это недорогое авто способно достичь первой сотни за 7 секунд.

Однако наиболее привлекательным и популярным автомобилем данного класса, конечно же, является Mitsubishi Eclipse. Несмотря на почтенный возраст, он все еще обладает красивым внешним видом и превосходными характеристиками. В продаже вполне можно найти вариант с 230-сильным мотором объемом 2,0 литра за 300-350 тысяч рублей.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Что нужно знать российским автомобилистам в 2020 году
  2. Tesla снизила стоимость Model 3 китайского производства
  3. Что ждет автомобилистов России в 2020 году

Эти новости могут вас заинтересовать

«АвтоВАЗ» внедрит сервисы «Яндекса» в автомобили Lada

Эксперт рассказал о преимуществах изношенных шин перед новыми

Обновленный Nissan X-Trail в январе стал бестселлером марки в России

Kia показала в Детройте новый серийный кроссовер Telluride

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках