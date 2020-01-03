Опубликован список самых полезных для водителей бесплатных приложений

Специалисты издания «АвтоВзгляд» подготовили список из пяти полезнейших бесплатных мобильных приложений для водителей.

Как и предполагалось многими, на 1-й строчке оказался сервис «Яндекс. Навигатор», с помощью которого любой автомобилист может без труда найти нужное ему место и проложить к нему маршрут. Программа также показывает пробки и дорожные камеры. Затем идут карты «2GIS», для работы которых не требуется подключение к сети Интернет, но водителям следует как можно чаще обновлять их.

Любителям путешествовать стоит скачать справочник Redigo, в котором можно найти разговорник, список наиболее известных достопримечательностей и актуальную информацию о курсах валют. На 4-м месте оказался Uremont, указывающий расположение технических центров. Водителям может также помочь приложение «Марсам», которое предупреждает о ремонтных работах на трасе, заторах и камерах.