Опубликован список кроссоверов, которые появятся в России в 2020 году

На страницах издания «Российская газета» появился список новых кроссоверов, продажи которых должны стартовать на авторынке РФ в этом году.

Главной новинкой окажется южнокорейская модель Kia Seltos, сборку которой организуют на калининградском заводе. Автомобиль будут оснащать атмосферными моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, а также турбированным двигателем объемом 1,6 литра. Официальные дилеры начнут также предлагать 250-сильный внедорожник Kia Mohave, оснащенный 8-ступенчатым «автоматом». Многие также ожидают появления премиального кроссовера Hyundai Palisade, оборудованный 3,8-литровым агрегатом мощностью 295 «лошадок».

Эксперты отмечают, что на российском рынке должен также вскоре появиться обновленный вариант японского внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Поклонники премиального сектора ожидают старта продаж американского Cadillac XT6 новой генерации и немецкого Mercedes-Benz GLB.