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Определён победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Вечером 1 января в прямом эфире вышел финал восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Согласно итогам, победителем с 66,1% голосов зрите

Вечером 1 января в прямом эфире вышел финал восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.

Согласно итогам, победителем с 66,1% голосов зрителей стал Аскер Бербеков, находящийся в составе команды Константина Меладзе. Уточняется, что полученный от голосования доход пойдёт на благотворительность.

Также участниками финала стали Антон Токарев с наставником Сергеем Шнуровым, Ив Набиев с Полиной Гагариной, и Арсен Мукенди из команды Валерия Сюткина. Среди этих участников серебряное место завоевал Токарев.

Среди наставников в этом сезоне лучшим признал Сергей Шнуров, набравший 40% голосов среди зрителей. За ним следуют Меладзе с 28% голосами, Гагарина, набравшая 19% голосов, и Сюткин с 13% голосов.Определён победитель восьмого сезона шоу "Голос"

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