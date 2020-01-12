Онкологи рассказали о важных признаках развивающегося рака

Специалисты в области медицины опубликовали список важных симптомов, указывающих на развитие рака. При их обнаружении следует срочно обратиться к врачам.

К основным признакам появления опухоли медики относят резкие изменения в функционировании организма. К примеру, если у человека никогда не возникало проблем с пищеварением, но внезапно он начал страдать от запоров или диареи, то следует тут же отправиться в больницу, так как у него могло появиться новообразование в кишке. Йоханнес Бруис, онколог из Германии, отметил, что люди прекрасно знают свое нормальное физическое состояние, поэтому чувствуют, когда что-то идет не так.

Специалист также посоветовал регулярно проверять состояние своих родинок, проводить поиск уплотнений на теле и не игнорировать внезапные кровотечения. О прогрессировании болезни может говорить хроническая усталость или быстрое снижение веса. Медики из США добавили, что на наличие рака может указывать не проходящий кашель, необычные наросты и раны, которые не заживают.