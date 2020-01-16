Омский фотограф совратил восемь школьниц

В управлении СК России по Омской области сообщили о завершении расследования дела, по которому 35-летний фотограф Андрей Москаленко обвиняется в совращении восьми школьниц.

Согласно версии следствия, мужчина подрабатывал репетитором, обучая детей искусству фотографии. Во время уроков он сексуально надругался над ученицами, возраст которых варьировался от двенадцати до пятнадцати лет. Следователи заявляют, что всего фотограф успел совратить восемь детей.

Отмечается, что прокурором было утверждено обвинительное заключение, а само дело уже направлено в суд. Если Москаленко признают виновным в совершенном преступлении, то его могут посадить в тюрьму на срок до двенадцати лет.