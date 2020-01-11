Одного из убийц россиянина приговорили к 100 годам тюрьмы в США

В Соединенных Штатах одного из убийц восемнадцатилетнего гражданина РФ Артема Зиберова и его семнадцатилетнего знакомого Шади Али Наджара приговорили к тюремному заключению сроком на 100 лет.

Приговор был зачитан вчера, 10 января, в окружном суде Мэриленда. В СМИ сообщают о том, что 22-летний Роджер Гарсия выманил жертв, а потом застрелил их. Его признали виновным по всем пунктам и дали максимально возможный срок. Помимо него были задержаны еще четверо подозреваемых.

Напоминаем, что данный инцидент случился около двух лет назад. Тела убитых были обнаружены в автомобиле, припаркованном в пригороде Вашингтона. Злоумышленники выстрелили в россиянина 10 раз, а в Наджара – 4 раза. Это нападение было местью за кражу, которую якобы совершил Наджар. Зиберов был убит как свидетель.