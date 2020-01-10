Одна единственная бессонная ночь резко увеличивает риск слабоумия у мужчин

Шведским исследователям удалось определить, что даже одна единственная бессонная ночь может увеличить риск возникновения слабоумия у мужчин на 20 процентов.

Согласно словам экспертов, они осуществили эксперимент с участием множества мужчин старше двадцати лет. В ходе проведенных наблюдений они выяснили, что у людей, которые страдают от бессонницы, увеличивается содержание тау-белков, способных вызвать слабоумие. Все это приводит к тому, что у человека возникают провалы в памяти и ухудшается логическое мышление. Все эти симптомы в настоящее время неизлечимы.

Однако на многих производствах все еще практикуются ночные смены, длящиеся до утра, а студенты нередко готовятся к экзаменам допоздна. Ученые не рекомендуют этого делать, так как подобный режим может привести к снижению умственных способностей. Они добавили, что человек относится к биологическому виду, который запрограммирован на бодрствование в светлое время суток и сон – в темное.