Обнаружилось, что молодая жена Петросяна имеет квартиру за 270 миллионов рублей

Вечером 4 января по время эфира шоу «Пусть говорят» был поднят вопрос о недвижимости молодой супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

Так, появилась информация о том, что Брухунова в 2016 году получила во владение элитную квартиру в Москве площадью в 232 кв. м. с местом под автомобиль и видом на озеро. Информация о квартире была получена от неизвестных лиц, приславших в редакцию шоу документы о недвижимости.

Стоимость этой квартиры — около 270 миллионов рублей, в ней несколько спален и даже детская комната. Отмечается, что Брухунова на тот момент не могла позволить себе покупку такой квартиры.

В связи с этим появился вопрос о том, не могла ли эта недвижимость являться подарком от Петросяна, из-за которого и произошёл его развод со Степаненко. Доказать это достаточно сложно, но, как предполагается, Степаненко сама всё поняла и потребовала развода.

Ни сама Степаненко, ни Петросян с Брухуненко ситуацию не прокомментировали.