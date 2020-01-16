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Нюша устроила эротическую фотосессию в купальнике на пляже

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29-летняя певица Нюша порадовала своих поклонников новыми пляжными фотографиями со своего отдыха на острове Бали. В Instagram Нюша выложила два снимка

29-летняя певица Нюша порадовала своих поклонников новыми пляжными фотографиями со своего отдыха на острове Бали.

В Instagram Нюша выложила два снимка, представ в купальнике и с распущенными волосами. На первом фото Нюша в полуобороте к зрителю выгибается, стоя на четвереньках, на втором — сидит спиной к зрителю.

В подписи певица сообщает о пользе пребывания на природе, во время которого успокаивается ум и останавливается поток мыслей, что позволяет сосредоточиться на внутреннем мире и услышать внутренний голос. Затем она предложила выбрать из двух фотографий лучшую.

Поклонники, в основном мужская часть подписчиков, представленный образ высоко оценили и засыпали певицу комплиментами. Но были и те, кто остался недоволен пляжными фото — по их мнению, полуголая Нюша таким образом пытается привлечь внимание.

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