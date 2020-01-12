Новым российским вертолетоносцам дадут имена «Мистралей»

В издании ТАСС, сославшемся на собственный источник в ОПК РФ, сообщили, что российские вертолетоносцы получат такие же имена, что и французских «Мистралей».

Согласно словам собеседника агентства, представители командования ВМФ решили назвать первые универсальные десантные корабли, произведенные в России, «Владивосток» и «Севастополь». Именно так должны были называться «Мистрали», заказанные у Франции, а затем проданные Египту в связи с разрывом контракта четыре года назад.

В командовании ВМС пока никак не прокомментировали данную информацию. Ранее отмечалось, что первые отечественные вертолетоносцы будут заложены в мае 2020 года на верфи «Залив». Их водоизмещение составит 25 000 тонн, а в длину они достигнут 220 метров. На одном подобном корабле можно будет транспортировать свыше 20 ударных вертолетов.