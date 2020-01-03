Здесь рождаются новости.

Новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro будут выпущены в одно время

Дата:
В первом квартале 2020 года Xiaomi собирается выпустить новую линейку смартфонов Mi 10. Согласно последней информации, с высокой вероятностью Mi 10 и

В первом квартале 2020 года Xiaomi собирается выпустить новую линейку смартфонов Mi 10.

Согласно последней информации, с высокой вероятностью Mi 10 и версия Pro будут выпущены одновременно. Для сравнения, в 2019 году Mi 9 был выпущен в первой половине года, а Pro-версия, имеющая возможность поддержки сетей пятого поколения — в сентябре. В 2020 году релиз смартфонов планируется не разделять.

Отмечается, что обе версии новой модели будут иметь ёмкость аккумулятора как минимум 4500 мАч в более дорогой версии Pro и 4800 мАч — в обычном Mi 10. Также указывается, что обе модели получат поддержку проводной зарядки мощностью 30 Вт для Mi 10 и 66 Вт для Pro-версии.

Точная дата презентации новинок неизвестна, но предполагается, что она может быть в феврале.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Samsung покажет первый в мире безрамочный телевизор
  2. В развитии фронтальных камер смартфонов наступает «мозаичная» эра
  3. Опубликован список самых полезных для водителей бесплатных приложений

Эти новости могут вас заинтересовать

Эксперты назвали самые полезные для начинающих водителей гаджеты

Одну из версий Samsung Galaxy S10 оснастят плоским экраном

Компания Oono продемонстрировала полностью безрамочный смартфон

Медведеву подарили российский смартфон на выставке в «Крокус Экспо»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках