Новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro будут выпущены в одно время

В первом квартале 2020 года Xiaomi собирается выпустить новую линейку смартфонов Mi 10.

Согласно последней информации, с высокой вероятностью Mi 10 и версия Pro будут выпущены одновременно. Для сравнения, в 2019 году Mi 9 был выпущен в первой половине года, а Pro-версия, имеющая возможность поддержки сетей пятого поколения — в сентябре. В 2020 году релиз смартфонов планируется не разделять.

Отмечается, что обе версии новой модели будут иметь ёмкость аккумулятора как минимум 4500 мАч в более дорогой версии Pro и 4800 мАч — в обычном Mi 10. Также указывается, что обе модели получат поддержку проводной зарядки мощностью 30 Вт для Mi 10 и 66 Вт для Pro-версии.

Точная дата презентации новинок неизвестна, но предполагается, что она может быть в феврале.