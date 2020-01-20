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Неудачный поворот водителя в Астрахани попал на видео

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В Сети было опубликовано видео странного поведения астраханского водителя. Видеозапись была выложена в соцсети «ВКонтакте» в группе «Ав

В Сети было опубликовано видео странного поведения астраханского водителя.

Видеозапись была выложена в соцсети «ВКонтакте» в группе «Аварии Астрахань». На видео можно увидеть, как водитель иномарки на большой скорости пытается повернуть налево, но его заносит и он врезается в бордюр. После этого он проезжает несколько метров и останавливается. Действие, как было предположено, происходило в центре города на Адмиралтейской улице.

В комментариях пользователи Сети высказали несколько предположений. Так, одни посчитали, что водителю стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением. Другие, наоборот, решили, что он находился в неадекватном состоянии из-за алкоголя или наркотических веществ. Ещё некоторые предположили, что водитель совершил неудачный дрифт.

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