Здесь рождаются новости.

Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца впечатляющим

Дата:
Специалисты немецкого информагентства Handelsblatt назвали проект нового авианосца России ошеломительным. Авторы материалы отмечают, что в длину этот

Специалисты немецкого информагентства Handelsblatt назвали проект нового авианосца России ошеломительным.

Авторы материалы отмечают, что в длину этот корабль превысит 300 метров, а его высота составит 65 метров. Водоизмещение судна равно 80 000 тоннам, а его осадка – 11 метрам. В движение его будут приводить сразу 4 ядерных реактора, суммарная мощность которых составит 1220 МВт. Он сможет разгоняться до 55 километров в час.

По словам журналистов, этот авианосец сможет перевозить до 70 воздушных транспортных средств. При необходимости они могут быть заменены гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Кинжал». Задание на его создание планируют отправить уже в этом году. Однако ранее в РФ заявляли, что собираются ввести в строй новый корабль подобного класса только 2030-х годах.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Ляйсан Утяшева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа
  2. В Липецке молодая семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски
  3. В Брянске закрыли сауну, где утонула годовалая девочка

Эти новости могут вас заинтересовать

В Раде рассказали о «космических» потерях ВСУ в Донбассе

В Уфе под окнами многоэтажного дома обнаружено тело обнаженной женщины

Юлия Александрова восхитила поклонников танцем на пилоне

Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках