Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца впечатляющим

Специалисты немецкого информагентства Handelsblatt назвали проект нового авианосца России ошеломительным.

Авторы материалы отмечают, что в длину этот корабль превысит 300 метров, а его высота составит 65 метров. Водоизмещение судна равно 80 000 тоннам, а его осадка – 11 метрам. В движение его будут приводить сразу 4 ядерных реактора, суммарная мощность которых составит 1220 МВт. Он сможет разгоняться до 55 километров в час.

По словам журналистов, этот авианосец сможет перевозить до 70 воздушных транспортных средств. При необходимости они могут быть заменены гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Кинжал». Задание на его создание планируют отправить уже в этом году. Однако ранее в РФ заявляли, что собираются ввести в строй новый корабль подобного класса только 2030-х годах.