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Неисправность на крупном российском корабле в Сирии могла возникнуть из-за саботажа

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В Сети появились фото военного судна «Орск» ВВС РФ, который находится у берегов Сирии и не способен двигаться самостоятельно из-за серьезной неисправн

В Сети появились фото военного судна «Орск» ВВС РФ, который находится у берегов Сирии и не способен двигаться самостоятельно из-за серьезной неисправности. Ее причиной мог стать саботаж.

Информация о неполадках на крупном военном корабле России носит крайне противоречивый характер. В некоторых источниках отмечается, что они возникли возле сирийского побережья, а в других – во время перехода через пролив Босфор. Командование Военно-морского флота пока никак не прокомментировало данные сведения.

В соцсетях тем временем публикуют самые различные версии, включая саботаж. Однако многие эксперты считают их нелепыми. Скорее всего, у корабля просто вышли из строя силовые установки, поэтому он был взят на буксир.

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