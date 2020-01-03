Названы самые популярные у россиян марки машин для покупки в кредит

Олег Озеров, председатель правления «Русфинанс банка», во время беседы с журналистами указал, какие марки авто жители России обычно приобретают на кредитные средства.

Согласно его словам, самым большим спросом среди кредитополучателей, как правило, пользуются модели Skoda, Lada, Volkswagen, Hyundai и Kia. Среднестатистический покупатель при этом является мужчиной в возрасте 41 года, имеющий двух детей и работающий менеджером в небольшой организации.

Банкир добавил, что кредиты на автомобили берут во многих российских городов, однако чаще всего они выдаются в Казане, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Москве и Екатеринбурге. Зачастую кредит оказывается единственной возможностью семьи для покупки собственного авто.