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Названы самые популярные у россиян марки машин для покупки в кредит

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Олег Озеров, председатель правления «Русфинанс банка», во время беседы с журналистами указал, какие марки авто жители России обычно приобретают на кре

Олег Озеров, председатель правления «Русфинанс банка», во время беседы с журналистами указал, какие марки авто жители России обычно приобретают на кредитные средства.

Согласно его словам, самым большим спросом среди кредитополучателей, как правило, пользуются модели Skoda, Lada, Volkswagen, Hyundai и Kia. Среднестатистический покупатель при этом является мужчиной в возрасте 41 года, имеющий двух детей и работающий менеджером в небольшой организации.

Банкир добавил, что кредиты на автомобили берут во многих российских городов, однако чаще всего они выдаются в Казане, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Москве и Екатеринбурге. Зачастую кредит оказывается единственной возможностью семьи для покупки собственного авто.

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