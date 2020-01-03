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Названы самые ожидаемые машины 2020 года

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Эксперты из Великобритании опубликовали в информагентстве The Sun рейтинг наиболее ожидаемых машин текущего года. На 1-м месте неожиданно оказался аме

Эксперты из Великобритании опубликовали в информагентстве The Sun рейтинг наиболее ожидаемых машин текущего года.

На 1-м месте неожиданно оказался американский автомобиль Ford Puma следующей генерации. Новинка должна будет получить красивый спортивный дизайн и продаваться по сравнительно низкой цене (около 30 тысяч долларов). Затем идет электрокар Mini Electric с необычным для хэтчбеков внешним видом и быстрой подзарядкой – его аккумуляторы удастся заряжать на 80% всего за 4 часа.

В список также попал электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, который станет основным конкурентом Tesla Model 3. Его максимальная скорость составляет 160 километров в час, а стоимость не превысит 40 тысяч долларов. Далее упоминается новый внедорожник Land Rover Defender, у которого были улучшены многие функции. На 5-й строчке оказалась обновленная версия Audi A3, продажи которой должны начаться в начале 2021 года.

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