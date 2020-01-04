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Наталья Поклонская раскритиковала российское телевидение за новогодние шоу

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram выразила недовольство форматом передач на телевидении в новогодние праздники. Как заявила Поклонск

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram выразила недовольство форматом передач на телевидении в новогодние праздники.

Как заявила Поклонская, людям уже приелось днями смотреть «Голубые огоньки» и прочие уже давно устаревшие передачи. Она отмечает, что изменения в сетке вещания не совершаются, и зрителями приходится смотреть на одних и тех же звёздных лиц, слушать песни в стиле «муси-пуси», а также приевшиеся «петросяновские каламбурчики».

Также Поклонская выразила недоумение из-за того, что некоторые люди могут буквально сутками пить алкоголь. Депутат сообщила, что к 3 января у неё осталась бутылка шампанского, открытая ещё 30 декабря. В завершение Поклонская пожелала подписчикам беречь свои желудки и мысли.

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