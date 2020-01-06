Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.

На фото певица запечатлена в костюме, состоящем из чёрных кожаных пиджака и шорт, красных футболки и сапог до колен. В подписи Валерия отмечает, что когда остальные отдыхают, у неё гастроли.

Образ, представленный на фото, был весьма раскритикован подписчиками певицы. В комментариях одна из поклонниц сообщила, что «одеяние — ни к селу, ни к городу», и подходит разве что для клоуна. Другие пользователи Сети назвали его нелепым и безвкусным, и посоветовали Валерии сменить своего стилиста.

Певица решила не оставлять нападки без внимания и ответила недовольным, сообщив с иронией, что их «авторитетное мнение очень ценно», а также удивившись, что о вкусе ей говорят люди, по-видимому, уверенные в «безупречности своего».