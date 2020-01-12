Нарколог рассказал о правдивости поговорок про алкоголь

Олег Забродин, нарколог из РФ, во время беседы с журналистами указал, какие поговорки про алкогольные напитки несут в себе долю правды.

При комментировании фразы «красное на белое – что же я наделала» специалист заявил, что в красных винах помимо спирта и сока винограда имеются и другие элементы, включая пектин, приводящий к увеличению психостимуляции. В результате белые напитки употреблять гораздо безопаснее. Что касается поговорки «пиво без водки – деньги на ветер», то она обозначает возможность получения более сильного эффекта при их смешивании, чем при раздельном употреблении.

По словам Забродина выражение «с увеличением градусов тупеют даже углы», скорее всего, связано с тем, что при распитии разных видов алкоголя происходит выработка различных типов алкогольдегидрогеназы. Речь идет о ферменте, который занимается расщеплением и выведением спирта из организма. По этой причине не следует менять напитки прямо в ходе застолья.