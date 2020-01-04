На Волхонском шоссе грузовик сбил своего водителя

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе грузовой автомобиль Scania насмерть сбил своего водителя.

Представители Управления ГИБДД по городу сообщили о том, что данный инцидент произошел сегодня, 4 января, примерно в 08:00 на Волхонском шоссе. Отмечается, что грузовик, оснащенный прицепом, неожиданно поехал назад. Водителя в его кабине не было, так как он стоял между тягачем Volvo и прицепом. В результате его придавило собственной машиной.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался еще до приезда кареты скорой помощи. На месте инцидента сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.