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На Украине рядом с границей России предложили установить памятник Бандере

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Руслан Марцинкив, глава города Ивано-Франковск, на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил, что в сорока километрах от российско-украинской границы плани

Руслан Марцинкив, глава города Ивано-Франковск, на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил, что в сорока километрах от российско-украинской границы планируется установить памятник Степану Бандере.

В опубликованном сообщении говорится, что монумент должен будет появиться в Конотопе. Марцинкив отметил, что уже побеседовал с мэром данного города и смог прийти с ним к общему мнению. Он добавил, что украинцам не безразлично, возле какого памятника встречаться, какой язык использовать для бесед, и какую посещать церковь.

Данный памятник окажется наиболее восточным монументом, установленным в честь националиста, на Украине. Мэр Ивано-Франковска заявил, что его поставят лицом к России, чтобы «Бандера смотрел в сторону Кремля».

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