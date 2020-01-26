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На продажу выставлен удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей

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В продаже появился удлиненный Mercedes-AMG G63 в модификации Big One. Его можно приобрести в Германии за 34 000 000 рублей. Премьера данной модели сос

В продаже появился удлиненный Mercedes-AMG G63 в модификации Big One. Его можно приобрести в Германии за 34 000 000 рублей.

Премьера данной модели состоялась около трех лет назад на мотор-шоу в Женеве. Он создан на базе G63 прошлой генерации. Его кузов на 75 сантиметров удлинили специалисты FAB Speed. Всего было создано 10 подобных автомобилей. Каждый из них оснащен битурбированным 8-цилиндровым двигателем мощностью 563 «лошадки» и объемом 5,5 литра.

Салон внедорожника тоже сильно отличается от базовой версии: у него появились отдельные сидения сзади, а также складные столики, большой подлокотник и вертикальная стенка, которая делит салон на две части и обладает встроенными отверстиями вентиляции. Задние пассажиры могут также в любой момент воспользоваться двумя планшетами. В объявлении указано, что пробег автомобиля составляет 600 километров.

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