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На оренбургской автомагистрали насмерть замерзла женщина

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Жительница Оренбургской области насмерть замерзла возле скоростной автотрассы, расположенной неподалеку от города Орск. Сотрудники местных правоохрани

Жительница Оренбургской области насмерть замерзла возле скоростной автотрассы, расположенной неподалеку от города Орск.

Сотрудники местных правоохранительных органов сообщают, что тело оренбурженки было обнаружено в сугробе всего в двухстах метрах от поста дорожной патрульной службы. Согласно предварительным сведениям, женщина умерла от переохлаждения. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

В СМИ сообщают, что для извлечения тела погибшей из снега пришлось воспользоваться специальной техникой. Впоследствии оно было передано специалистам, которые в ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу.

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