На оренбургской автомагистрали насмерть замерзла женщина

Жительница Оренбургской области насмерть замерзла возле скоростной автотрассы, расположенной неподалеку от города Орск.

Сотрудники местных правоохранительных органов сообщают, что тело оренбурженки было обнаружено в сугробе всего в двухстах метрах от поста дорожной патрульной службы. Согласно предварительным сведениям, женщина умерла от переохлаждения. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

В СМИ сообщают, что для извлечения тела погибшей из снега пришлось воспользоваться специальной техникой. Впоследствии оно было передано специалистам, которые в ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу.