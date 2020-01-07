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На Кубани произошло смертельное ДТП

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В Краснодарском крае на трассе, ведущей из поселка Джубга в город Сочи, произошла дорожная авария, унесшая жизни двух человек. Данное ДТП случилось в

В Краснодарском крае на трассе, ведущей из поселка Джубга в город Сочи, произошла дорожная авария, унесшая жизни двух человек.

Данное ДТП случилось в ночь на понедельник, 6 января. Согласно предварительным сведениям, водитель «Тойоты Королла» выехал на «встречку», на которой столкнулся с авто Mercedes-Benz. В итоге он и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель «Мерседеса» серьезно не пострадал, а его пассажирку доставили в ближайшее медицинское учреждение. Погибшие являлись супругами и жили в Туапсинском районе. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.

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