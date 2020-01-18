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Мужчина зарезал двух коллег на Камчатке за принуждение к готовке

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В камчатском городе Вилючинск мужчина убил двух своих коллег за то, что они избили его и заставили готовить. В управлении СК РФ по региону сообщили, ч

В камчатском городе Вилючинск мужчина убил двух своих коллег за то, что они избили его и заставили готовить.

В управлении СК РФ по региону сообщили, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 13 января, в многоквартирном доме, расположенном на улице Центральной. Трое мужчин проживали в одной арендованной работодателем квартире и трудились на его стройплощадке. По версии обвиняемого, коллеги обвинили его в сломанном душе, а затем избили и заставили заняться готовкой.

Пока оба строителя распивали спиртные напитки, готовивший ужин мужчина схватил кухонный нож и набросился на знакомых. Убив их, обвиняемый закрыл дверь и направился в Петропавловск. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело.

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