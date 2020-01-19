Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в полуобнаженном виде

Дарина Эрвин, молодая супруга популярного артиста Александра Цекало, разместила на странице в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой она рисует картину в полуобнаженном виде.

На опубликованном фотоснимке можно увидеть красивую избранницу продюсера, которая рисует что-то на холсте. На ней при этом надеты одни лишь джинсы. Однако рассмотреть обнаженную грудь модели невозможно из-за распущенных волос. Один из пользователей прокомментировал фотографию следующим образом: «Внеземная красота».

Эрвин часто публикует в Сети фотографии, на которых она рисует топлес. Видимо, девушка боится испачкать одежду или чувствует себя так более свободно. Для нее рисование является одним из любимых хобби.