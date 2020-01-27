Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира. Эти машины характеризуются дешевизной, легкостью в обслуживании и отличной управляемостью.

На 1-м месте оказался тайваньский Brave Eagle, обладающий повышенным боевым потенциалом, поэтому специалисты считают, что в действительности он представляет собой истребитель, созданный под видом учебной техники. Далее идет китайский JL-10, способный летать со скоростью 1,4 Маха и оснащенный радаром с АФАР. Еще одна китайская машина – JL-9 – имеет меньшие боевые характеристики, зато может похвастаться высокими летными показателями.

В рейтинг также попал южнокорейский УБС Т-50, который ранее применяли в борьбе с боевиками в Ираке и на Филиппинах. Он способен атаковать как наземные, так и воздушные цели, используя различные ракеты и боеприпасы. На 5-м месте оказался российский Як-130, который обладает сравнительно низкими летными характеристиками, зато имеет высокий боевой потенциал.