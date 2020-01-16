Михалков прокомментировал информацию о падении Пунтус из окна квартиры его внука

Никита Михалков, известный режиссер из РФ, решил прокомментировать сведения о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры, принадлежащей его внуку Андрею Бакову.

Согласно его словам, он ничего не знает о произошедшем. Напоминаем, что в минувшую субботу, 11 января, девушку обнаружили под окнами многоэтажного дома в легкой одежде. Позднее стало известно, что в тот день она встретилась с Баковым в столичном баре, а затем поехала к нему домой. Владелец апартаментов рассказал полицейским, что не заметил случившегося, так как спал.

В настоящее время Пунтус лежит в больнице. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Позднее консьержка дома рассказала, что Баков всегда ведет себя тихо и спокойно в квартире. Она также не услышала никаких странных звуков перед падением девушки из окна.