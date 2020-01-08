Медики назвали четыре свойства груши для укрепления здоровья

Медики сообщили о четырёх полезных свойствах груши, которые оказывают благотворное влияние на организм человека.

Отмечается, что в этом фрукте находится большое количество полезных минералов и витаминов: калий, магний, медь, витамины группы C, K и B.

Кроме того, груша содержит достаточное количество клетчатки, что позволяет происходящим в ЖКТ процессам функционировать в норме. Груша низкокалорийна — в одном фрукте в среднем 100 калорий, при этом она снижает аппетит.

Груша, как и яблоко, способствует нормализации уровня сахара, что снижает вероятность возникновения диабета второго типа. Согласно результатам исследования, для получения подобного эффекта достаточно есть груши всего лишь раз в неделю.

И, наконец, в груше содержатся фитонутриенты и флавоноиды, которые помогают противостоять сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, также они снижают вероятность возникновения воспалений.