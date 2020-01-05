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Маргарита Симоньян опубликовала фото двухмесячной дочки с мужем

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4 января исполнилось 54 года мужу Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну. Маргарита решила поздравить супруга, опубликовав в Instagram трогательное сообщ

4 января исполнилось 54 года мужу Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну.

Маргарита решила поздравить супруга, опубликовав в Instagram трогательное сообщение, сопровождающееся совместным снимком их двухмесячной дочери Маро с отцом. В сообщении Симоньян отмечает, что ей спокойно и весело жить с человеком, поющем по утрам и играющем на рояле, имеющем дома «волшебный сундук» и рассказывающем детям сказки с самыми разными сюжетами.

Также Маргарита отметила остроумие супруга, его чуткость, умение распознавать чужие эмоции, наблюдательность, и умение делать комплименты. Так, Симоньян поделилась, что муж называл её красивой даже после того, как она поправилась после третьих родов. К слову, девочку Маргарита родила 19 октября, и беременность, как сообщается, проходила непросто, была даже угроза выкидыша.

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