Максим Галкин продемонстрировал заснеженный парк у своего замка

Максим Галкин в своём Instagram поделился с подписчиками, как выглядит заснеженный парк вокруг его замка в деревне Грязь.

Вместе с юмористом на вечернюю прогулку вышли и его с Аллой Пугачевой дети Лиза и Гарри. Пока они играли и бегали в сумерках, Галкин снял на камеры их забавы, а также зимний пейзаж. На видео можно услышать, как Лиза восхищается большим количеством звёзд, которые можно увидеть в небе, и просит у отца загадать желание.

В подписи к публикации Галкин отметил, что в то время, когда многие его друзья и коллеги отдыхают в тёплых странах, где, как он признаёт, «повольготнее», ему и в деревне весьма не плохо.

В комментариях подписчики порадовались снегу, накрывшему деревню, а некоторые грустно заметили, что дожили до того момента, когда снег в средней полосе России стал чудом.