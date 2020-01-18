Макгрегор пожал Серроне руку, а затем поднёс кулак к его лицу

В пятницу 17 января на T-Mobile Arena состоялась церемония взвешивания перед UFC 246.

Турнир пройдёт 19 января, и поклонники с нетерпением ждут поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Во время церемонии Конор приблизился к Серроне с суровым лицом, и бойцы совершили рукопожатие. После этого Макгрегор встал в боевую стойку, поднёс к лицу соперника кулаки и начал испепелять взглядом.

Серроне, ничуть не проявляя страха, продолжил стоять. После завершения битвы взглядов бойцы вновь пожали друг другу руки.

В случае, если бы между ними возникла драка, то разнимать её, как сообщается, должна была Саммер Тапасе. Девушка прославилась после того, как сумела справиться с вором, пытавшимся обокрасть магазин на большую сумму денег. Из-за того, что она нарушила правила поведения работников, её уволили. После этого президент UFC пригласил Саммер к себе и дал ей работу.