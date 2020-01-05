Макаревич рассказал о полных залах радостных поклонников на Украине

Андрей Макаревич, солист музыкального коллектива «Машина времени», сообщил о том, что наблюдал за полными залами счастливых фанатов в ходе гастролей по украинским городам.

Согласно словам музыканта, в рамках выступлений он передавал зрителям свою энергию, а они в свою очередь делились с ним своей. Макаревич заявил, что все прошло замечательно, и он не обнаружил никаких признаков трагедии в жизни украинцев.

Исполнитель отметил, что у жителей Украины вполне могло быть немало проблем, но на его выступлениях они расслаблялись и получали удовольствие. Макаревич также заявил, что не пропагандирует какую-либо идеологию или веру.