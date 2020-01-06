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Лолита рассказала о сорванном ею новогоднем шоу в Тамбове

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Лолита Милявская, певица из РФ, отметила, что до сих пор стыдится того, как в студенческие годы сорвала новогодний вечер, проходивший в одном из тамбо

Лолита Милявская, певица из РФ, отметила, что до сих пор стыдится того, как в студенческие годы сорвала новогодний вечер, проходивший в одном из тамбовских ресторанов.

По словам российской звезды, в прошлом она часто работала по праздникам, чтобы заработать дополнительные деньги. К примеру, знаменитость нередко подрабатывала на различных «елках», когда училась в вузе. Как-то раз ее пригласили на новогодний корпоратив, но ближе к двенадцати часам ночи она полностью обессилила. Выпив бокал вина, певица попросту заснула прямо в коробке.

Вскоре ее обнаружили спящей организаторы шоу, однако Милявская так и не смогла провести полноценное выступление. Единственное, что ей удалось сделать – это объявить скорое наступление Нового года. Исполнительница запомнила данный эпизод на всю свою жизнь.

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