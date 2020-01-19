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Lexus представил концепты необычных транспортных средств для Луны

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Дизайнерская команда японского автопроизводителя Lexus решила продемонстрировать публике свое видение транспортных средств для путешествий по Луне. Ун

Дизайнерская команда японского автопроизводителя Lexus решила продемонстрировать публике свое видение транспортных средств для путешествий по Луне.

Уникальные концепты были разработаны дизайнерами по просьбе популярного издания Document Journal. На опубликованных изображениях можно увидеть футуристический грузовик с индексом Y, мотоцикл на антигравитационной подушке Zero Gravity, гоночный болид Moon Racer, имеющий адаптивные колеса, и забавный Bouncing Moon Roller в форме шара. Среди них есть также луналет Lunar Mission Y, необычно выглядящий Cosmo и гибридный Lunar Cruiser.

Следует отметить, что речь идет об обычных артах, за которыми нет никаких прототипов и даже технической документации. К тому же вряд ли они когда-нибудь вообще появятся. Все эти рисунки являются результатом фантазии дизайнеров. Не исключено также, что они призваны привлечь внимание людей к более реалистичным концептам марки, например, LF-30 Electrifield.

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