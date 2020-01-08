Ладожское озеро покрылось «ледяными блюдцами» на рождество

Блоггер-натуралист опубликовал в Сети фотографии, на которых можно увидеть покрытое «ледяными блюдцами» Ладожское озеро. Снимки были сделаны в ночь на 7 января.

Это природное явление обычно наблюдают в северных странах, когда температура воздуха начинает резко снижаться. Известковые комки, сформировавшиеся на воде, крутятся и заледеневают, превращаясь в «блюдца». На Ладожском озере эти диски появляются крайне редко, поэтому некоторые тут же назвали их рождественским чудом.

Запечатлеть это необычное явление смог Павел Глазков, кандидат биологических наук и интернет-блогер. Он тут же опубликовал соответствующие материалы в соцсетях. По его словам, ранее в этом районе держалась плюсовая температура, но затем она быстро опустилась ниже нуля.