Курянка лишилась 10 тысяч рублей при попытке купить собаку английской королевы

Жительницу Курска обманули на 10 000 рублей, когда она попыталась купить собаку, как у королевы Великобритании.

Женщина обнаружила объявление о продаже щенка породы вельш-корги пемброк по низкой цене, поэтому тут же решила приобрести его. Часть нужной суммы она отправила на счет мобильного телефона, указанного продавцом, чтобы зарезервировать покупку. Щенка ей должны были отправить из Новороссийска. Однако курянка так и не дождалась «посылки».

Обманутая россиянка обратилась в полицию. Вскоре правоохранители смогли установить личность преступника, которым оказалась жительница Краснодарского края. В 2019 году она таким же образом украла деньги у еще четырех доверчивых покупателей. По отношению к ней возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.