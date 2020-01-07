Крейсер «Маршал Устинов» с ракетами «Вулкан» внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Крейсер «Маршал Устинов», являющийся одним из самых мощных кораблей ВМФ РФ, отправился к сирийскому побережью. Его внеплановая переброска связана с ухудшением отношений между Ираном и США.

После того как Соединенные Штаты ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани обстановка на Ближнем востоке резко накалилась. Некоторые эксперты предполагают, что это может привезти к масштабному военному конфликту. Для прикрытия своих войск Россия решила внепланово перебросить в регион дополнительное боевое судно.

На протяжении нескольких последних дней американская авиация нанесла сразу несколько воздушных ударов по объектам, принадлежащим проиранским подразделениям и расположенным на территории Сирии. Главная цель российского крейсера, оснащенного ракетами «Вулкан», будет заключаться в обеспечении стабильности в регионе.